В Орловской области рухнуло производство круп

Объем производства круп в регионе за год сократился в 2 раза.

Как сообщает Орелстат, в Орловской области в апреле 2021 года объем производства круп по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года снизился на 50,6 процента. За отчетный месяц было произведено 4326,1 тонны данной продукции. Всего же в 2021 году орловские предприятия произвели 20 412,7 тонны различной крупы. Статистики подсчитали, что этот показатель на 30,4 процента уступает показателю января-апреля 2020 года. С чем именно связано столь резкое падение производства, органы статистики не сообщают. Подобную оценку должны давать профильные специалисты.

Однако аналитики Орелстата подсчитали, что на фоне падения производства круп в Орловской области стремительными темпами растет выработка мяса, в частности свинины. Только в апреле 2021 года объем выпуска этой продукции в регионе вырос на 29 процентов в сравнении с апрелем 2020 года. В целом в текущем году свинины произведено на 20,2 процента больше, чем годом ранее.

«Полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных и замороженных в апреле произведено 4022,9 тонны, или на 53,8 процента больше, чем в апреле прошлого года, — добавили в Орелстате. — С начала 2021 года их изготовлено 15 149,8 тонны, что на 52,1 процента больше, чем за соответствующий период 2020 года».

ИА «Орелград»