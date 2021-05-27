В Орловской области заключенных перевоспитают битами

Осужденным предложили по очереди выбивать битами города.

В Орловской области сотрудники отделения воспитательной и социальной работы с осужденными регионального УФСИН провели рабочую встречу с председателем регионального отделения Федерации городошного спорта России Анатолием Алиповым. Как пояснили в пресс-службе УФСИН, стороны обсудили вопрос популяризации городошного спорта среди осужденных и проведения спортивных мероприятий в подведомственных учреждениях.

«В ходе встречи принято решение о проведении в учреждениях УФСИН мастер-классов и турниров между осужденными», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Городки – это старинная русская народная спортивная игра, суть которой заключается в том, что игроки по очереди с определенных расстояний выбивают фигуры (города) метанием деревянной биты. Главная задача — затратить на выбивание 15 фигур как можно меньше бросков. Кто по итогам трех туров использовал меньше попыток, тот и победил.

В управлении ФСИН добавили, что первые тестовые соревнования по городкам уже прошли в исправительной колонии №5 общего режима в поселке Нарышкино и колонии-поселении №3 в поселке Шахово. Отмечается, что осужденные «с удовольствием приняли участие в новом для себя игровом виде спорта».

«Собравшиеся на спортивной площадки бурными эмоциями поддерживали участников, подсказывали способы метания снаряда и другие тонкости этой увлекательной игры, — подчеркнули в УФСИН. — На протяжении всего турнира царила дружеская атмосфера и спортивный азарт».

Также в ведомстве выразили уверенность в том, что городки займут достойное место среди летних спортивных мероприятий, проводимых в режимных учреждениях региона на открытом воздухе. Это будет элемент воспитательной работы.

ИА «Орелград»