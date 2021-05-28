Главные аудиторы Орла увеличили свои доходы

Сотрудники городской КСП представили личные финансовые отчеты.

В Орле работники городской Контрольно-счетной палаты обнародовали сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год. Судя по отчетам, некоторые из них пусть и немного, но улучшили свое материальное положение. Так, председатель КСП Татьяна Успенская задекларировала годовой доход в размере 2,508 миллиона рублей. Годом ранее ее доход составлял 2,169 миллиона рублей. Словом, главного аудитора Орла по-прежнему можно считать «миллионером».

При этом имущественное положение Татьяны Успенской не изменилось. Как и год назад, в собственности у нее находятся земельный участок площадью 3 615 квадратных метров, жилой дом площадью 73,4 квадратных метра и квартира площадью 59,9 «квадрата». Все это имущество расположено в России. Собственных транспортных средств у главы городской КСП как не было, так и нет.

Заместитель председателя палаты Елена Полякова в 2020 году заработала 1,656 миллиона рублей. Это тоже чуть больше, чем годом ранее. По итогам 2019-го она задекларировала доход в размере 1,402 миллиона рублей. В остальном отчет Елены Поляковой не претерпел изменений. В собственности она указала квартиру и земельный участок площадью 33,6 и 498 квадратных метров соответственно. Передвигается зампред КСП на личном легковом автомобиле Mitsubishi Outlander.

ИА «Орелград»