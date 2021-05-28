Главный аудитор Орловской области заработал меньше своего зама

Поправить свои финансовые дела глава КСП сможет уже в текущем году.

Сотрудники Контрольно-счетной палаты Орловской области обнародовали отчеты о своих доходах и имуществе за 2020 год. Так, председатель этого органа Константин Паршин задекларировал годовой доход в размере 1,08 миллиона рублей. Доход его заместителя, Михаила Верижникова, за тот же период времени превысил 1,5 миллиона рублей. Впрочем, разницу в доходах можно объяснить тем, что Константин Паршин лишь в апреле 2021-го возглавил Контрольно-счетную палату. До этого, напомним, он работал в администрации региона.

Передвигается новоиспеченный главный аудитор Орловской области на собственном легковом автомобиле Opel Insignia. Проживает в квартире площадью 60,7 квадратных метра, которая принадлежит ему на паях с супругой. Кстати, доход жены главы КСП в минувшем году составил 740,4 тысячи рублей. Личного имущества, находящегося за рубежом, Константин Паршин в своей декларации не указал.

Михаил Верижников владеет легковым автомобилем Renault Arkana, двумя гаражами и земельным участком площадью 1000 квадратных метров. Своей квартиры у него нет, но замглавы КСП проживает в 123-метровой квартире супруги. Последняя, кстати, транспортными средствами не владеет, но в собственности у нее, помимо квартиры, находятся два жилых дома с участками при них, два нежилых помещения и хозпостройка. Заработок супруги главы КСП в 2020 году составил 818 тысяч рублей.

ИА «Орелград»