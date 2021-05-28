Орловцы вслед за Числовым начали оставлять сообщения перед домом Парахина

Рядом с просьбой вернуть асфальт народу появились еще две надписи

На дороге, которая ведет к дому мэра Орла Юрия Парахина в Орловском районе, появилось еще минимум два сообщения. Судя по всему, орловцам понравилась идея координатора регионального отделения ЛДПР Владислава Числова с обращениями к градоначальнику прямо на проезжей части.

Напомним, перед сессией горсовета Числов написал на дороге к дому Парахина: «Верни асфальт народу! Мы все простим». Как свидетельствует снимок из соцсетей, рядом с этим сообщением появилось еще два. Одно из них — признание в любви к мэру Орла, другое — видимо, реклама «Лесоторговой».

Следствие считает, что в 2018 году на посту главы Орловского района Парахин за бюджетные деньги обновил дорогу к своему дому и улицу Мира в деревне Кондырева. Между тем муниципальный контракт предполагал ремонт двух других улиц в той же деревне.

Сам Парахин называл свое уголовное дело технической ошибкой, а также говорил, что «если на чиновника не заведено уголовное дело, значит, он плохо работает». Из-за уголовного дела Парахина временно исключили из «Единой России».

На сессии горсовета 27 мая «Справедливая команда» инициировала отставку Парахина, однако против выступили представители «Единой России» и КПРФ. Сам мэр заявил, что ему не стыдно руководить городом в статусе подозреваемого.

ИА «Орелград»