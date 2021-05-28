Орловские чиновники решили сдать в аренду берег ручья?

Необычная жалоба поступила в региональное управление ФАС.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области выдало уведомление о приостановлении процедуры торгов отделу по управлению муниципальным имуществом и вопросам сельского хозяйства Свердловского района. Поводом для этого послужила жалоба, поступившая от одного из несостоявшихся участников объявленного чиновниками аукциона. Торги будут приостановлены до рассмотрения этой жалобы по существу.

Речь идет об аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка общей площадью 395 тысяч квадратных метров. Он расположен на территории Новопетровского сельского поселения, вблизи деревни Афанасьевка. Из документации следует, что участок относится к категории земель сельскохозяйственного назначения, соответственно его разрешенный вид использования – для сельскохозяйственного производства.

Однако в жалобе, ставшей причиной приостановки торгов, предполагается, что спорный земельный участок не может являться предметом аукциона по продаже. Заявитель пишет, что данный участок «частично расположен в пределах береговой полосы ручья, а также пересекает в нескольких местах данный ручей». Это якобы подтверждается информацией публичной кадастровой карты. Заявитель ссылается на ст.27 Земельного кодекса РФ, согласно которой запрещается приватизация участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

Согласно последнему, ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья составляет не более чем десять километров, устанавливается в размере пять метров. Кроме того, участок не может быть предметом аукциона, если является землей общего пользования или расположен в границах земель общего пользования. Эти и другие доводы заявителя будут изучены комиссией УФАС.

ИА «Орелград»