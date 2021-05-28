Под Орлом будут судить обвиняемого в гибели 16-летнего парня

Молодой человек взялся за оголенный провод и умер от удара током

В Орловской области Следственный комитет передал в суд уголовное дело о гибели 16-летнего жителя деревни Вепринец Покровского района. На скамье подсудимых окажется главный инженер электросетей районного филиала «Орелэнерго». Об обстоятельствах дела рассказали прокуратура и СК.

По данным следствия, главный инженер знал о дефектах линии электропередачи на улице Цветочной и мог организовать их ремонт, но не сделал этого. В период с 1 по 8 июля 2020 года из-за ветра случилось короткое замыкание, и один из оголенных проводов оборвался и упал на землю.

8 июля 16-летний подросток проходил между столбами, увидел провод и взялся за него двумя руками. Парня ударило током, и он погиб на месте.

Следствие утверждает, что собрало достаточно доказательств для обвинения главного инженера. Прокуратура утвердила заключение по делу, и сейчас оно направлено в суд.

ИА «Орелград»