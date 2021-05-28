Под Орлом завистливые мать и дочь украли у соседей цветы и деревья

За содеянное обе женщины угодили под суд, но одна из них избежала наказания.

Удивительное уголовное дело о краже чужого имущества было рассмотрено Малоархангельским районным судом Орловской области. Перед ним предстали мать и дочь, проживающие в одной из местных деревень. Было установлено, что они буквально вступили в преступный сговор и договорились обокрасть своих соседей. Дамам приглянулись цветы и деревья, росшие в соседних домовладениях. На дело родственницы-злоумышленницы отправились во втором часу ночи.

Роли распределили заранее. Мать осталась у забора, наблюдать за обстановкой, а дочь, вооружившись лопатой, перелезла через забор и отправилась к клумбам. Старшая должна была предупредить младшую в случае появления хозяев дома или прохожих. Впрочем, кража прошла без свидетелей и очевидцев. Сначала дочь выкопала две соседских туи. Кстати, стоимость этих деревьев составляла 2000 рублей за штуку.

Затем младшая перешла на другой участок и взялась за цветы. Она также выкапывала их прямо из клумб. В результате ей удалось похитить более шести десятков тюльпанов и лилий, стоимость которых суд оценивал из расчета цены за одну луковицу. Всего цветов было выкопано и похищено более чем на 3,8 тысячи рублей. Добычу родственницы отнесли к себе домой, более того, посадили украденные цветы и деревья у себя во дворе. Это их и подвело. Оставшаяся без цветущих клумб соседка прошла по деревне, поглядывая через заборы. Заметив увядшие цветы у своих односельчанок, она обратилась за помощью в полицию.

Судьба воровок сложилась по-разному. Младшая признала вину и раскаялась в содеянном, получив за свои деяния наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно. В течение полутора лет она должна доказывать исправление своим поведением. Мать вышла сухой из воды – поскольку ее роль была ограничена наблюдением, соседи простили ее. Дело на старшую было закрыто в связи с примирением сторон.

ИА «Орелград»