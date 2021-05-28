Прокуратура Орловской области проверяет законность продажи «Крытого рынка»

28.5.2021 | 17:54 Новости, Экономика

Владислав Малкин заявил, что расскажет о результатах позднее

Прокуратура Орловской области проверяет законность приватизации «Крытого рынка», сообщили в пресс-службе ведомства. Результаты проверки озвучил прокурор Владислав Малкин на заседании областного совета 28 мая.

Продать рынок правительство региона хочет из-за убыточности предприятия. Малкин уже в апреле предупредил депутатов, что приватизация рынка может стать ошибкой, «которая граничит с возбуждением уголовного дела» – по мнению прокурора, рынок продают по заниженной цене.

Малкин сообщил, что в период с 2010-го по 2021 год рынку выделили субсидии на 5 млн рублей. При этом 100% акций ООО «Крытый рынок» с 2012 года находятся в собственности Орловской области – их правительство получило от ГУП «Орелпромэксплуатация». С тех пор деньги на деятельность рынка не выделяли.

Прокурор уточнил, что проверка пока не закончена, а о её результатах он сообщит позже.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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