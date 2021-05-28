Реальный уровень зарплат в Орловской области пошел вниз

Статистики зафиксировали снижение уровня заработка простых орловцев.

Орелстат обнародовал оперативные данные о заработной плате работников крупных, средних, некоммерческих и малых предприятий Орловской области. Так, средняя номинальная зарплата, начисленная за март 2021 года, в регионе составила 32 622 рубля. По сравнению с февралем текущего года она выросла на 7,2 процента, а по сравнению с мартом предыдущего года — на 6,1 процента.

Однако противоположная тенденция зафиксирована в отношении реальной заработной платы. Напомним, она рассчитывается с учетом инфляции, а инфляция, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, на данный момент составляет в Орловской области 5,8 процента. Так. Вот, реальная зарплата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в марте 2021 года в регионе уменьшилась на 0,2 процента по сравнению с мартом 2020-го.

При этом достаточно уверенно себя должны чувствовать орловские финансисты и страховщики, среднемесячный заработок которых составляет 53 103 рубля. Также аналитики Орелстата подсчитали, что средняя заработная плата в сфере государственного управления составляет 38 062 рубля, в сфере обеспечении электроэнергией, газом и паром – 35 881, транспортировки и хранения – 35 643, сельском хозяйстве – 35 264, в сфере обрабатывающих производств – 34 006 рубля.

В остальных отраслях оплата труда работников до среднерегионального уровня не дотягивает. Например, в оптовой и розничной торговле средний заработок составляет 30 470 рублей в месяц, в области здравоохранения и социальных услуг – 28 876, образовании – 28 130, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 27 989, строительстве – 26 501 рубль.

ИА «Орелград»