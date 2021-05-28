С орловской больницы потребовали деньги за «мифическое» тепло

Арбитражный суд разрешил непростой спор ЦРБ и коммунальщиков.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел исковое заявление Дмитровской центральной районной больницы к компании «Жилстройсервис плюс». Бюджетное учреждение просило обязать ответчика произвести перерасчет оплаты тепловой энергии за небольшой период 2019 года в размере более 738 тысяч рублей. Суд установил, что в марте 2019-го стороны заключили договор на отпуск и потребление тепловой энергии.

Учет потребляемого объема тепловой энергии должен был производиться на основании показаний счетчика, установленного в котельной. Согласно справке Дмитровской ЦРБ, забалансовом счете учреждения указанный прибор учета не значится. Также было установлено, что еще в январе 2017 года было произведено отключение от системы отопления зданий бухгалтерии и детской поликлиники.

В больнице при проведении анализа потребления тепловой энергии внезапно обнаружили: несмотря на отключение системы отопления двух зданий, из-за чего соответственно уменьшился отапливаемый объем помещений, количество фактически потребляемой тепловой энергии даже увеличилось по сравнению с другими годами.

В своем заявлении представители больницы указали, что ежегодно, в период заключения очередных договоров «с целью энергосбережения», направляли ответчику письма с просьбой предоставить обоснованные расчеты потребления тепловой энергии, а также с просьбой производить поставку тепловой энергии с учетом графика температурного режима. Однако такие расчеты больница так и не получила.

В результате ЦРБ решилась на серьезный шаг: нашла подрядчика и заключила с ним договор, в соответствии с которым он принял на себя обязательства по снятию контрольных замеров показателей вышеуказанного счетчика. Из акта обследования следует, что в память прибора, установленного в котельной, были неверно внесены данные цены импульса и другие показатели. Также было зафиксировано пломб на агрегатах узла учета.

Суд учел это при вынесении решения. Он встал на сторону больницы и решил исковое заявление удовлетворить. Ответчика обязали произвести перерасчет оплаты тепловой энергии в заявленной больницей сумме.

ИА «Орелград»