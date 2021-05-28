В Лужках столкнулись две маршрутки

Очевидцы предполагают, что автобусы не разъехались по дороге на заправку

Утром 28 мая Орле на улице Поселковой столкнулись два автобуса, обслуживающие маршрут №20 «Ул. Алроса — мкрн. Звездный». Об этом сообщили очевидцы в паблике «Орел Автомобильный».

На снимках видно, что у одной из маршруток повреждена передняя часть. Другая вылетела за дорогу, у нее видны следы удара на правом боку.

Обстоятельства ДТП неизвестны. Орловцы в комментариях начали предполагать, что маршрутки столкнулись в погоне за прибылью. Однако другие указали, что маршрут №20 не идет через Лужки. Вероятнее всего, автобусы врезались по дороге на заправку, которая находится в конце улицы Яблочной.

ИА «Орелград»