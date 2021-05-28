В Орле призвали расширить льготы для ветеранов «горячих точек»

Орловский облсовет призывает увеличить нормативы выделения жилья.

Орловский облсовет народных депутатов подготовил обращение в правительство страны и Госдуму по вопросу расширения социальных льгот ветеранам боевых действий. Поводом для этого стало большое количество обращений в местный парламент орловцев, выполнявших воинский долг в «горячих точках». Закон предоставляет им ряд льгот, в том числе по обеспечению их жильем. Но он явно не совершенен.

Льготы ветеранам боевых действий предоставляются в соответствии с «общим» Федеральным законом «О ветеранах». Законом предусмотрено, что они обеспечиваются жильем за счет средств федерального бюджета. Правда, право на это имеют лишь те ветераны, которые успели встать в жилищную очередь до 1 января 2005 года. Те, кто встал на учет после этой даты, обеспечиваются жильем в порядке общей очереди.

Но это не единственная проблема. Ветераны боевых действий, вставшие на учет до 1 января 2005 года, имеют право на получение единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилья. Размер этой выплаты рассчитывается исходя из общей площади 18 квадратных метров и среднерыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в каждом конкретном регионе.

При этом норматив 18 квадратных метров определяется на ветерана боевых действий без учета членов его семьи, что, как считают в Орле, нарушает жилищные права лиц, совместно проживающих с ним, в том числе несовершеннолетних детей. Поскольку жилье стоит дорого, ветераны боевых действий попросту не могут «освоить» выплату, из-за чего вообще отказываются от поддержки государства.

Согласно тому же федеральному закону расчет аналогичной выплаты для ветеранов Великой Отечественной войны осуществляется исходя из норматива 36 квадратных метров. В связи с этим орловские депутаты призывают внести в ФЗ изменения. Во-первых, убрать разграничительную дискриминирующую дату, чтобы ветераны боевых действий имели шанс на получение жилья независимо от срока постановки их на учет. Во-вторых, парламентарии призывают увеличить норматив, по которому рассчитывается размер выплаты на покупку жилья.

ИА «Орелград»