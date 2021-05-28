В Орловской области открыли сезон охоты на усачей

В Орловской и Курской областях стартовал ежегодный феромониторинг.

Мониторинг проводят сотрудники управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Ежегодно они на территории подведомственных регионов устанавливают ловушки на насекомых-вредителей. Финансируется эта «охота» в рамках государственной программы по выявлению карантинных вредителей. Специально изготовленные заводским способом ловушки устанавливают в зонах наибольшего фитосанитарного риска. Приманивают насекомых феромонами – химически воссозданными особыми веществами, которыми в природе самка завлекает самца.

«В текущем году планируется установить 3090 феромонных ловушек (на территории Орловской области – 990 штук, на территории Курской области – 2100 штук), — рассказали в пресс-службе ТУ Россельхознадзора.

Перечень вредителей, для которых предназначены ловушки, достаточно велик. Так, специалисты будут охотиться в течение летнего сезона на плодожорок, калифорнийскую щитовку, американскую белую бабочку, усачей рода Monochamus, западного кукурузного жука, картофельную, томатную и хлопковую моль, капрового жука, коричнево-мраморного клопа, сибирского непарного шелкопряда, азиатскую и египетскую хлопковые совки и других вредителей.

«Использование феромонных ловушек позволяет оперативно получать достоверную информацию о карантинном фитосанитарном состоянии обследуемых объектов, своевременно применять меры по локализации и ликвидации очага выявленного карантинного вредителя и контролировать качество проводимых ликвидационных мероприятий в карантинной фитосанитарной зоне», — объяснили в ТУ Россельхознадзора.

ИА «Орелград»