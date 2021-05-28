Валентина Нордстрем в 2020 году заработала на 2 млн больше Клычкова

Она задекларировала более 5,5 млн рублей дохода и стала самым богатым членом орловского правительства

Первый заместитель председателя правительства Орловской области Валентина Нордстрем стала самым богатым чиновником в регионе. Согласно декларации о доходах, в 2020 году она заработала больше 5,5 млн рублей.

Имущества у Нордстрем нет – ни земли, ни квартир, ни машин.

Вместе с тем, супруг чиновницы в минувшем году заработал чуть больше 6 млн рублей. Он владеет квартирой площадью в 115 кв.м, а также автомобилем Mitsubishi Pajero Sport и гаражом.

В 2020 году Валентина Нордстрем заработала на 2 млн рублей больше губернатора Орловской области Андрея Клычкова (его доход составил 3,5 млн рублей).

ИА «Орелград»