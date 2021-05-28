Высокопоставленные орловские силовики обсудили дело Залогина

Экс-глава облздрава остается под домашним арестом

Прокурор Орловской области Владислав Малкин, глава регуправления ФСБ Вячеслав Князьков и врио главы следственного управления СК Виталий Чванов обсудили ход расследования уголовного дела экс-главы орловского облздрава Ивана Залогина. Об этом сообщила прокуратура Орловской области, уточнив, что совещание прошло под председательством Малкина.

По итогам совещания стороны приняли меры для установления всех обстоятельств дела и окончания расследования. После этого оно поступит прокурору, а после утверждения обвинительного заключения – в суд. Контроль за процессом прокуратура оставила за собой.

Ивана Залогина задержали 20 апреля на рабочем месте. Прокуратура и ФСБ установили, что компания «Диализный центр Нефрос-Калуга» обратилось в орловский облздрав за лицензией. Залогин отказал фирме, однако выдал лицензию другой компании, которая заявила почти такие же условия, как и «Нефрос-Калуга». Арбитражный суд признал отказ Залогина недействительным.

По делу проходит также неназванный подчиненный Залогина, который внес в акт проверки «Нефрос-Калуги» формальные нарушения. На самом деле они не могли повлиять на отказ в лицензии, добавили в СК.

При обыске у Залогина нашли более 5,5 млн рублей в отечественной и иностранной валюте. Чиновник не признал вину. Его отправили под домашний арест, а в мае уволили из правительства Орловской области.

ИА «Орелград»