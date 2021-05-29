Орловчанка отдала любимого под суд и попросила простить его

Бурные любовные страсти разгорелись в Глазуновском районе.

Суд Глазуновского района рассмотрел сразу два уголовных дела, возбужденных по мотивам бурного выяснения семейных отношений. Дела были заведены в отношении местного жителя по статье 116.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию). Примечательно, что в обоих случаях дела были заведены по заявлению потерпевшей.

Женщина обратилась в Глазуновский районный суд с письменными заявлениями о привлечении к уголовной ответственности своего супруга в порядке частного обвинения. В одном случае она обвинила любимого в том, что тот, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности нанес ей не менее трех ударов ножом в спину. Раны оказались колото-резаными и непроникающими, то есть угрозы для жизни и здоровья не было. Однако женщина пожаловалась, что испытала физическую боль и сильный страх.

Во втором случае она заявила, что в ходе словесного скандала, возникшего на бытовой почве, кавалер повалил ее на землю и нанес ей не менее трех ударов ногами по рукам, причинив своими действиями физическую боль и нравственные страдания. Потерпевшая просила привлечь мужчину к уголовной ответственности. Дела были приняты к производству, однако после этого частный обвинитель внезапно передумала.

Женщина подала в суд новые заявления в порядке примирительной процедуры. На сей раз она просила прекратить производство об обоим делам в связи с ее примирением с обвиняемым. Суд был вынужден пойти на это, так как преступления, предусмотренные ст. 116.1 УК РФ, считаются уголовными делами частного обвинения. Они возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего и подлежат прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым.

ИА «Орелград»