Орловский ТФОМС потратил больше, чем заработал

Фонд обязательного медстрахования отчитался об исполнении своего бюджета.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Орловской области представил отчет об исполнении своего бюджета за первый квартал 2021 года. Согласно ему, бюджет исполнен по доходам в сумме 2,48 миллиарда рублей, по расходам – в сумме 2,513 миллиарда. Таким образом, превышением расходов над доходами за отчетный период времени составило порядка 32,88 миллиона рублей.

План годовых бюджетных назначений по доходам составляет 10,148 миллиарда рублей. То есть текущее исполнение составило 24,4 процента к плану года. Кстати, израсходовано было 24,8 процента средств от годового плана. Основным источником доходов стали межбюджетные трансферты, поступившие из Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Это были субвенции на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области. Их общий объем составил 2,465 миллиарда рублей, или ровно четверть от годового плана. Отметим, что 800,9 миллиона рублей поступило в виде страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения.

Еще чуть более 3,3 миллиона рублей поступило на формирование нормированного страхового запаса Фонда для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. Около 1,3 миллиона рублей поступило на стимулирующие выплаты медработникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.

ИА «Орелград»