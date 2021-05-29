Парахин велел очищать балконы от снега и наледи

В областном центре началась подготовка к отопительному сезону.

Мэр Орла Юрий Парахин издал постановление «О предупреждении возможных чрезвычайных ситуаций в отопительном сезоне 2021-2022 годов на территории города». Документ содержит около двух десятков поручений и рекомендаций. Издан он в целях предупреждения и ликвидации последствий возможных аварий на объектах ЖКХ и ТЭК. Так, руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности мэр рекомендовал предусмотреть необходимый объем финансовых и материально-технических средств для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций грядущей зимой.

Градоначальник также поручил принимать своевременные меры по очистке крыш, большепролетных конструкций, балконов и козырьков эксплуатируемых и обслуживаемых зданий от скопления снега, наледи и снежных навесов. Организации должны самостоятельно назначить ответственных за проведение работ по очистке крыш, балконов и козырьков, а также предусмотреть ограждение опасных зон.

Мэр велел до 1 июля уточнить состав сил и средств, привлекаемых для устранения аварий на объектах ЖКХ и ТЭК в условиях низких температур, и организовать их подготовку к смотру готовности, продолжить работу по обеспечению котельных резервными источниками энергоснабжения, провести штабные тренировки и другое. В целом все запланированные мэрией мероприятия в городе должны быть проведены до 1 октября 2021 года.

ИА «Орелград»