Пьяный орловец пытался выволочь участкового из своей квартиры

29.5.2021 | 10:56 Новости, Общество

За содеянное мужчина схлопотал приговор без права снисхождения.

Орловский облсуд рассмотрел в апелляции уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Мценского района. Ранее суд первой инстанции признал его виновным в применении насилия к находившемуся при исполнении обязанностей участковому уполномоченному полиции. Как пояснили в пресс-службе Мценского райсуда, инцидент произошел в августе прошлого года.

Лейтенант полиции прибыл по вызову в одну из квартир Мценска. В дежурную часть позвонила женщина, которая пожаловалась на своего соседа (квартиру они делят пополам). Тот был нетрезв и сильно шумел, хотя на дворе уже стояла ночь. Когда участковый опрашивал заявительницу, в ее комнату буквально начал ломиться пьяный сосед. Он выражался грубой нецензурной бранью, и на требования участкового прекратить нарушение общественного порядка не реагировал.

«Более того, нарушитель, испытывая неприязненное отношение к сотруднику полиции как к представителю власти, который пресекал его противоправные действия, умышленно ударил полицейского кулаками в грудь, а затем, схватив за форменное обмундирование, с силой стал тянуть участкового по коридору, от чего тот упал на пол, ударившись при падении левым коленом», — говорится в сообщении райсуда.

В результате на амчанина завели уголовное дело по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ. Совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения было расценено как отягчающее вину обстоятельство. Суд наказал подсудимого 1 годом лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Осужденный обжаловал приговор и попросил не лишать его свободы. Однако областная судебная коллегия по уголовным делам сочла, что суд первой инстанции вынес справедливый и законный приговор, который был оставлен без изменения.

ИА «Орелград»

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