Раскрыта таинственная смерть мужчины в машине под Орлом

29.5.2021 | 15:45 Новости, Происшествия

Несчастный случай не был связан с производственной деятельностью.

Государственная инспекция труда в Орловской области обнародовала результаты расследования гибели человека. Как уже писал «Орелград», инцидент произошел 1 мая 2021 года. В автомобиле был найден бездыханным работник ООО «Орел-Агро-Продукт». Инспекторы установили, что в тот день он находился на дежурстве. Его задачей было проведение контроля за работой техники, которая вносила минеральные удобрений в полях вблизи деревни Крутиловка.

«В связи с погодными условиями полевые работы были приостановлены, а техника полевыми дорогами отправилась на базу, — рассказали в Государственной инспекции труда. — Пострадавший отправился на автомобиле по автодороге».

Его стоящий автомобиль позже был обнаружен на въезде в населенный пункт Кулеши. Мужчина находился в салоне и признаков жизни не подавал. Очевидцы вызвали скорую помощь, приехавшие на вызов медики диагностировали ненасильственную смерть. Дальнейшее исследование показало, что мужчина умер от заболевания сердца. В связи с этим по результатам расследования данный несчастный случай квалифицирован как не связанный с производством.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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