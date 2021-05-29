В Орловской области за выпускниками начали следить

29.5.2021 | 12:35 Новости, Образование

В регионе заработал ситуационно-информационный центр.

В Орловской области одновременно со стартом экзаменационной кампании начал работу ситуационно-информационный центр. Как пояснили в Орловском региональном центре оценки качества образования (ОРЦОКО), за участниками экзаменов ведется онлайн-наблюдение — с 8 часов утра и до окончания ЕГЭ. «Слежку» ведут общественные наблюдатели. В роли таковых выступают прошедшие отбор сотрудники районных и городских отделов образования, педработники, студенты и родители.

«Камеры, установленные в аудиториях проведения экзаменов, расположены таким образом, чтобы в обзор попадали участники, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов, — пояснили в ОРЦОКО. — Причем в поле зрения цифровых устройств не попадают заполненные бланки регистрации и ответы. В тайне остаются и персональные данные участников. Видео из аудиторий в онлайн-режиме транслируется на портал видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ».

В Центре подчеркнули, что система видеонаблюдения «обеспечивает максимальную объективность и делает процесс сдачи государственных экзаменов прозрачным». Кстати, государственную аттестацию в Орловской области помимо региональных контролируют и федеральные онлайн-наблюдатели. Аккредитованный корпус в Орловской области на данный момент включает в себя 196 региональных и 94 федеральных наблюдателей.

Согласно официальным данным, ситуационный центр позволит в режиме реального времени наблюдать за объективностью проведения экзамена в 264 аудиториях. Впрочем, как отметила начальник областного управления общего образования Татьяна Патова, эффективность работы регионального СИЦ определяется не столько количеством наблюдателей, сколько качеством их работы. «Равные условия — всем участникам экзаменов», — заявила она.

ИА «Орелград»

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