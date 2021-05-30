Финансирование реконструкции Красного моста вызвало подозрения

Стало известно о претензиях КСП к процессу выделения денег на работы.

Проводящаяся в Орле реконструкция Красного моста продолжает обрастать скандалами. Так, всплыли некоторые детали проверки, проведенной областной Контрольно-счетной палатой. Вопросы у аудиторов вызвали «странности», допущенные при принятии решений о финансировании указанных работ. Так, КСП установила, что 5 июня 2019 года правительство Орловской области своим постановлением включило объект «Реконструкция Красного моста» в межведомственную инвестиционную программу «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области на 2019 год».

Объем финансирования на 2019 год при этом был указан в сумме 287,878 миллиона рублей. Основанием для включения объекта в программу стало письмо облдепартамента строительства, ТЭК, ЖКХ и транспорта. КСП также установила, что проверка достоверности определения сметной стоимости реконструкции объекта проводилась «Орелгосэкспертизой» по договору с ООО «ГК Строй-Эксперт», который был заключен 3 декабря 2019 года. Эксперты проявили поразительную скорость работы, поскольку уже на следующий день, то есть 4 декабря 2019 года, выдали положительное заключение. Согласно ему, заявленная стоимость объекта была определена в сумме 1,49 миллиарда рублей.

«Таким образом, включение в межведомственную инвестиционную программу работ по данному объекту произведено до получения заключения экспертизы на проектно-сметную документацию, — говорится в отчете КСП. — Указанные выше факты указывают на ненадлежащий уровень организации работы по планированию расходных обязательств бюджета в части осуществления дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории Орловской области.

Федеральные средства в сумме 285 миллионов рублей, которые были выделены администрации города Орла постановлением правительства Орловской области от 31 мая 2019 года, не были освоены. Дело в том, что две конкурсные процедуры по определению подрядчика на выполнение работ по реконструкции Красного моста, проведенные в декабре 2019 года, были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Также было установлено, что упомянутые выше 287 миллионов рублей были внесены в бюджет города Орла на 2019 год. В то же время проектом муниципального контракта по реконструкции Красного моста срок начала выполнения работ был установлен с 1 января 2021 года. При таких обстоятельствах аудиторы пришли к выводу: «выплата аванса подрядчику была предусмотрена за год до начала выполнения работ, что содержит риски неэффективного использования бюджетных средств путем их отвлечения в долгосрочную дебиторскую задолженность».

ИА «Орелград»