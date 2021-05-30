Фонд ЖКХ раскрыл результаты проверки после встречи с Клычковым

Проверка исполнения программ прошла в дистанционном режиме.

Фонд содействия реформированию ЖКХ подвел итоги дистанционного контрольного мероприятия по проверке хода реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Орловской области. Краткий отчет о мероприятии приводит департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью этой госкорпорации. Проверка проводилась в период с 31 марта по 14 мая 2021 года. Интересно, что ее результаты были оглашены сразу после того, как глава наблюдательного совета Фонда Сергей Степашин посетил Орел и побеседовал с губернатором Андреем Клычковым.

Впрочем, проверка показала, что в Орловской области были достигнуты целевые показатели федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на 2020 год. В рамках этапа 2019-2020 годов программы переселения на момент проведения проверки расселено 100 процентов аварийного жилья от предусмотренного объема. Но и без недостатков не обошлось.

Сообщается, что всего на момент проверки в Орле были заключены контракты, исполнение которых обеспечит расселение 2,34 тысячи кв.м. аварийного жилья, или 56 процентов от минимального размера данного этапа. В связи с этим Фонда ЖКХ принято решение о приостановлении предоставления региону финансовой поддержки на 15,49 миллиона рублей.

«Основной причиной невыполнения показателя по объему заключенных контрактов явилось невыполнение органом местного самоуправления города Орла мероприятий по заключению с гражданами соглашений, предусматривающих предоставление возмещения за изымаемые жилые помещения, ввиду несогласия граждан с предлагаемой суммой возмещения», — говорится в отчете Фонда ЖКХ.

Достижение значения установленного на 2021 год целевого показателя по общей площади аварийного жилья, подлежащего расселению, составило 15,2 процента. При этом отклонений от графика не зафиксировано. Также в рамках дистанционного контрольного мероприятия представителями регионального центра «ЖКХ Контроль» были осмотрены дома в Орле, в которых мэрия приобрела квартиры для «переселенцев». В результате были выявлены строительные недостатки, их устранение взято на контроль Фондом ЖКХ.

«По итогам проведенного дистанционного контрольного мероприятия государственной корпорацией в адрес губернатора Орловской области направлен отчет о результатах проверки, в котором региону указано на выявленные недостатки при реализации программы переселения с дальнейшим предоставлением в Фонд ЖКХ информации и материалов о проведенных мероприятиях», — резюмирует департамент.

ИА «Орелград»