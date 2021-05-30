Мусорная отрасль выбилась в лидеры орловской экономики

Статистики подсчитали индексы промышленного производства по отраслям.

Как сообщает Орелстат, в апреле 2021 года промышленное производство в Орловской области выросло на 21,3 процента по сравнению с соответствующим месяцем 2020 года. А по итогам января-апреля 2021 года индекс промышленного производства составил 112,9 процента в сравнении с показателем годичной давности. Позитивная динамика наблюдается сразу в нескольких отраслях.

Удивительно, но лидером по росту показателей является сфера утилизации отходов и ликвидации загрязнений, индекс промышленного производства в которой составляет 127,4 процента. Напомним, Орел буквально зарос мусором, совещания на эту тему проводятся на самом высоком региональном уровне, ситуацией заинтересовались компетентные органы. Вряд ли происходящее можно назвать отличной работой «мусорщиков», тем не менее, они на данный момент – флагман орловской экономики по темпам роста.

На втором месте расположился энергетический сектор с индексом промышленного производства 117,4 процента, на третьем – предприятия сферы обрабатывающих производств — 111,7 процента. При этом продолжают снижаться объемы производства в сырьевом секторе. По отношению к показателям прошлого года индекс производства в этой отрасли сложился на уровне 74,6 процента.

«Ключевое влияние на формирование индекса промышленного производства в Орловской области оказывают предприятия, занимающиеся обрабатывающими производствами и обеспечением электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха», — заключает Орелстат.

ИА «Орелград»