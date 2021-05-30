Налоговики стали чаще требовать документы у орловцев

30.5.2021 | 9:54 Новости, Экономика

Истребование документов в ведомстве назвали важным элементом контроля.

Управление ФНС России по Орловской области обнародовало данные о работе отдела истребования документов налоговой инспекции по городу Орлу. В ведомстве пояснили, что налоговый орган, проводящий проверку, вправе истребовать у проверяемого лица необходимые документы. Так, вот статистика таких истребований в областной столице значительно выросла.

Только за апрель 2021 упомянутый выше отдел принял на исполнение от других налоговых органов 1428 поручений об истребовании документов о налогоплательщике либо информации о конкретных сделках. Текущий показатель на 531 поручение превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

«На основании поступивших поручений в адрес налогоплательщиков в апреле были выставлены 1197 требований о предоставлении документов (информации), что на 443 требования больше, чем за аналогичный период прошлого года», — добавили в региональном управлении ФНС.

Кроме того, в ведомстве на всякий, видимо, случай напомнили орловцам о том, что непредставление или несвоевременное представление документов по требованию налогового органа влечет за собой административную ответственность, предусмотренную статьей 15.6 КоАП РФ.

ИА «Орелград»

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