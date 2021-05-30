Под Орлом наказали иностранцев из Люберец

Административные дела трудовых мигрантов рассмотрел Свердловский райсуд.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда Орловской области, сразу два иностранца привлечены к административной ответственности за осуществление трудовой деятельности в РФ без разрешения на работу и патента. Перед судом предстали граждане Таджикистана, которые, судя по представленным ими документам, имеют временную регистрацию по месту пребывания в городе Люберцы Московской области.

Несмотря на это, работали они вовсе не в Подмосковье, а в Орловской области. Суд установил, что иностранцы занимались на территории поселка Змиевка «отделочными работами помещения». При этом таджики трудились без официального разрешения на работу и патента, хотя такие документы в данном случае являются обязательными. Обоих признали виновными и наказали штрафами, но без административного выдворения за пределы Российской Федерации. Постановления еще не вступили в законную силу и могут быть обжалованы участниками процесса.

Отметим, что в первом квартале 2021 года сотрудниками УМВД России по Орловской области было проведено 747 контрольно-надзорных мероприятий в сфере надзора за исполнением требований миграционного законодательства. За это время было выявлено 662 административных правонарушения в сфере регистрационного учета. Еще 569 правонарушений были связаны с нарушением правил пребывания и проживания в РФ иностранных граждан и незаконным осуществлением ими трудовой деятельности.

ИА «Орелград»