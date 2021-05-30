Суд закрыл «наводящую жуть» ферму под Орлом

Деятельность фермы приостановлена как минимум на 90 суток.

Как пояснили в Территориальном управлении Россельхознадзора, речь идет о молочно-товарной ферме, расположенной в Новодеревеньковском районе Орловской области. Ранее там была проведена внеплановая выездная проверка, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения при производственной деятельности. В частности, проверяющие не нашли на этой ферме спецпомещения для хранения биологических отходов, вскрывочной, а также оборудования для вскрытия трупов животных.

«Не предусмотрены емкости с надписью «умеренно опасные отходы» для перемещения трупов животных, мертворожденных, абортированных плодов, органов, тканей животных или их фрагментов, образовавшихся в ходе ветеринарных манипуляций, — перечисляют в ТУ Россельхознадзора. — Для хранения биоотходов используется металлический контейнер с крышкой, ржавый и негерметичный, около контейнера имеются следы трупной жидкости. Площадка, на которой установлен данный контейнер, не защищена навесом от атмосферных осадков».

Претензии возникли и к забору, который проверяющие сочли очень ненадежным. По их мнению, ограда не способна «в полном объеме обеспечить защиту от проникновения к биологическим отходам посторонних лиц и бродячих животных». Эти и другие выявленные нарушения делают небезопасной саму ферму. Произведенная в таких условиях продукция, а речь идет о молоке, может оказаться опасной для здоровья потребителей. Кроме того, ферма может стать эпицентром распространения опасных болезней животных.

Материалы административного дела, заведенного по мотивам проверки, были рассмотрены Новодеревеньковским районным судом. Он и наказал ферму административным приостановлением деятельности на 90 суток — в части утилизации биологических отходов. Если выявленные нарушения не будут устранены, срок приостановки работы может быть продлен.

ИА «Орелград»