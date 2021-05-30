Туристов заманят в орловскую усадьбу Тургенева велоэкскурсиями

В Орловской области появился новый вид отдыха для путешественников.

Государственный мемориальный и природный музей-заповедник Ивана Тургенева «Спасское-Лутовиново» пригласил всех желающих на велоэкскурсии по окрестностям родовой усадьбы знаменитого писателя. Тем самым под Орел попытаются завлечь дополнительный поток туристов. Сообщается, что принципиально новый экскурсионный маршрут разработан географом и краеведом Романом Моськиным, который уже провел первый, «пилотный» велопробег.

«Отправившись «В гости к степному королю Лиру», гости сделали восемь остановок в местах, связанных с биографией и творчеством Тургенева, — рассказали в музее. — Конечной же точкой велоэкскурсии стало урочище, где когда-то располагалась усадьба помещика Протасова – прототипа главного героя тургеневской повести «Степной король Лир» Мартына Харлова».

Маршрут также охватывает места, связанные с военной историей тургеневской усадьбы. В частности, участники могут заглянуть в музей партизан в деревне Меркулово, посетить братскую могилу советских солдат и дом, в котором в годы Великой Отечественной войны был разбит военно-полевой госпиталь. Протяженность нового экскурсионного маршрута составляет 15 километров.

«Он пролегает по живописным окрестностям тургеневской усадьбы, — говорят в музее. — Никакой особенной подготовки для путешествия не требуется: лишь удобная одежда и умение держать равновесие. Вполне комфортно себя будут чувствовать даже те, кто последний раз садился на «велик» в детстве. К слову, везти велосипеды с собой необязательно: музей-заповедник готов предоставить их в пользование на время экскурсии».

Кроме того, сейчас разрабатывается еще один маршрут. Уже в ближайшее время гостям музея-заповедника будет предложена велоэкскурсия по местам боевой и партизанской славы Спасского-Лутовинова.

ИА «Орелград»