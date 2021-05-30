В Орловской области проведут эксперимент с чиновниками

30.5.2021 | 11:30 Новости, Политика

Новые подходы к государственной службе опробует администрация области.

Власти Орловской области утвердили порядок проведения экспериментов по применению новых подходов к организации государственной гражданской службы. Контроль за исполнением указа возложен на руководителя администрации губернатора и правительства. Необходимость проведения экспериментов власти региона объясняют более чем десятком различных причин.

Например, «опыты» необходимы для внедрения современных технологий управления и стимулирования профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих. Кроме того, эксперименты потребовались для апробации системы показателей и критериев оценки работы чиновников, совершенствования системы оплаты труда, оптимизации структуры и штатной численности, совершенствования системы подготовки и профессионального развития чиновников.

Также в ходе проведения экспериментов планируется опробовать эффективность новых методов осуществления кадровой работы с использованием информационно-коммуникационных технологий и дистанционной формы труда. Порядок, условия и сроки проведения экспериментов и отчета о них будут устанавливаться распоряжениями губернатора. В случае проведения эксперимента в органах исполнительной власти ответственным является администрация губернатора и правительства. Но структурные подразделения, например, департаменты обладминистрации, праве проводить и собственные эксперименты.

Кстати, проведение таких «опытов» будет невозможно без уведомления чиновников. К такому уведомлению будет также прилагаться проект дополнительного соглашения к служебному контракту. Чиновникам будет дано 7 календарных дней на размышление, по истечении которых они должны либо согласиться на участие в эксперименте либо отказаться. Финансирование расходов, связанных с проведением эксперимента, осуществляется за счет средств областного бюджета.

ИА «Орелград»

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