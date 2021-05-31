На Орловщине на ремонт дорог не успели потратить 800 млн рублей

Крупный объем неисполненных обязательств был вскрыт аудиторами.

Контрольно-счетная палата Орловской области раскрыла детали проверки целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных казенному учреждению «Орелгосзаказчик». Проверенный период охватил 2018 и 2019 годы. Как следует из отчета КСП, в 2019 году сложился значительный объем неисполненных бюджетных обязательств по направлению «Ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межрегионального значения Орловской области, искусственных сооружений и элементов благоустройства».

Он составил 878,007 миллиона рублей, или 53,6 процента от лимитов бюджетных обязательств. Как выяснили аудиторы, ситуация была обусловлена тем, что «соответствующие лимиты бюджетных обязательств доведены до учреждения в декабре 2019 года и не учтены в постановлении о распределении средств Дорожного фонда Орловской области». Поэтому, несмотря на выделение дополнительных лимитов, отсутствовало распределение по направлению деятельности (по объектам), в рамках которого необходимо осуществлять расходование средств.

Словом, сказались и поздние сроки перечисления средств, и бумажная волокита. По результатам проверки Контрольно-счетной палатой Орловской области в адрес начальника КУ ОО «Орелгосзаказчик» было внесено представление. В рамках заключенного соглашения о сотрудничестве информация о результатах контрольного мероприятия была направлена в прокуратуру Орловской области.

ИА «Орелград»