Орловца отправили в колонию за кражу халата

Мужчина оказался не только вором и грабителем, но и нерадивым отцом.

Житель Мценского района по приговору Мценского районного суда проведет 1 год в исправительной колонии общего режима. Наказание в виде лишения свободы он получил за два преступления, совершенные им осенью прошлого года. Кстати, это не первый конфликт данного мужчины с законом. В 2017 году он был осужден за неуплату алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, получив тогда реальный срок — 4 месяца лишения свободы, которые он провел в исправительной колонии общего режима.

В августе 2020 года был осужден за кражу. Суд тогда наказал его ограничением свободы. Однако это не помешало амчанину в сентябре и октябре 2020 года совершить два грабежа. В первом случае, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он забрел в магазин, где взял со стеллажа турецкий мужской махровый халат стоимостью 3250 рублей. Спрятав его под курткой, грабитель попытался незаметно покинуть магазин, но его заметила продавец. Женщина даже погналась за преступником, однако тому удалось от нее убежать.

Месяц спустя амчанин посетил продуктовый магазин, откуда открыто похитил одну бутылку водки марки «Медвежий улов северная» стоимостью 199 рублей. Действовал злоумышленник по опробованному сценарию. Бутылку водки он сунул под куртку и прошел мимо кассы, не оплатив товар. Кстати, и в этом случае была погоня – продавец также не смогла догнать шустрого грабителя. Кражу халата суд оценил в 8 месяцев лишения свободы, кражу водки – в полгода заключения, а по совокупности деяний получился 1 год за решеткой.

ИА «Орелград»