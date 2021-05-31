Орловца возмутила питерская реклама чистки зубов

Разбираться в конфликтной ситуации пришлось антимонопольной службе.

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области вынесла решение по делу, возбужденному в отношении одного из ООО. Компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге, однако именно в Орле компетентный орган заинтересовался ее рекламными действиями. Отметим, что дело было заведено по обращению местного жителя. Еще в январе 2021 года орловец пожаловался на то, что ему поступил нежелательный телефонный звонок рекламного характера.

Кстати, в рамках рассмотрения спора антимонопольной службе удалось получить детализацию и распечатку звонка, поэтому фирма, которая упорно отказывалась признавать свою вину, в конечном счете, была уличена в нарушении закона о рекламе. Суть сводится к следующему. Прошлой осенью на телефон заявителя позвонили. На дисплее высветился питерский телефонный код.

Женский голос сообщил абоненту о том, что звонят ему из регистратуры стоматологического отделения, после чего пригласил своего собеседника на ультразвуковую чистку зубов по акции. Далее началось было перечисление цен и услуг, но абонент вежливо попросил больше ему с такими предложениями не звонить. Стороны попрощались, весь разговор занял не более полуминуты.

Однако и этого хватило для возбуждения антимонопольного дела. Было установлено, что абонент не давал своего письменного согласия на получение подобных телефонных звонков. Питерскую фирму в результате признали нарушителем закона о рекламе. Теперь решается вопрос о возбуждении административного дела и наказании виновных.

ИА «Орелград»