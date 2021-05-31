Орловчанка попыталась подкупить судебного пристава

31.5.2021 | 11:40 Новости, Общество

На женщину завели уголовное дело о даче взятки

Следственные органы завели уголовное дело на жительницу Орла, которая попыталась дать взятку судебному приставу. Об этом сообщила пресс-служба управления ФССП по Орловской области.

С помощью денег орловчанка хотела добиться снятия запрета регистрационных действий, который приставы наложили на ее недвижимость. Решить вопрос, по замыслу женщины, должен был начальник одного из подразделений УФССП. Однако он отказался от денег и уведомил об этом отделение собственной безопасности.

Судя по сообщению, уголовное дело будет расследовать полиция. В ведомстве напомнили, что орловцы могут сообщили о нарушениях со стороны судебных приставов по номеру телефона 72-52-83.

ИА «Орелград»

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