Орловский суд обязал чиновников защитить школы от террористов

31.5.2021 | 15:05 Новости, Образование

Сразу три аналогичных иска прокуратуры удовлетворил суд в Залегощи.

Как сообщает пресс-служба Залегощенского районного суда, рассмотрено сразу три гражданских дела по искам прокурора к образовательным учреждениям — двум школам и детскому саду. Кроме того, в роли ответчиков выступили администрация Залегощенского района и райотдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта. Прокурор просил суд о понуждении чиновников к выполнению мероприятий по антитеррористической защищенности.

Ранее прокуратурой была проведена проверка исполнения законодательства по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений. Было установлено, что все три учреждения являются объектами 3-й категории опасности. Несмотря на это, в нарушение постановления правительства РФ они не обеспечены надлежащей защитой.

Например, здание муниципального детсада «Теремок» не оснащено системами видеонаблюдения, а также стационарным или ручным металлоискателем. Не обеспечено оно и соответствующей охраной: на первом этаже не оборудовано помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ. Основной вход в здание не оборудован постом охраны.

Аналогичные нарушения были выявлены и в двух местных школах. Суд иски удовлетворил и обязал руководителей образовательных учреждений подать в местную администрацию заявки на выделение финансирования. Чиновников суд обязал в течение шести месяцев выделить необходимые финансовые средства на оснащение школ и детсада помещениями для охраны, системами видеонаблюдения, охранной сигнализации и «тревожными кнопками», а также контрольно-пропускными пунктами и стационарными или ручными металлоискателями.

ИА «Орелград»

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