В Орле фура провалилась в яму

Инцидент произошёл 30 мая на Карачевском шоссе

В Орле фура провалилась в дорожную яму. Кадры происшествия появились в социальных сетях.

Инцидент случился 30 мая на Карачевском шоссе. На фото видно, что большегруз MAN, который развозит продукты для «Магнита», передними колёсами попал в провал на дороге. Из-за этого кабина и кузов грузовика сильно накренились к земле.

В комментариях под фотографией орловцы разразились смехом и негодованием. Одни потешались над состоянием местных дорог, а другие затронули тему западного объезда Орла.

«Дело не в компании «Магнит». Весь поток большегрузов идёт через город! Так как нет объездной дороги на Брянск», – заключила орловчанка.

ИА «Орелград»