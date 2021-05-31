В Орле фура провалилась в яму

31.5.2021 | 17:46 Новости, Происшествия

Инцидент произошёл 30 мая на Карачевском шоссе

В Орле фура провалилась в дорожную яму. Кадры происшествия появились в социальных сетях.

Инцидент случился 30 мая на Карачевском шоссе. На фото видно, что большегруз MAN, который развозит продукты для «Магнита», передними колёсами попал в провал на дороге. Из-за этого кабина и кузов грузовика сильно накренились к земле.

В комментариях под фотографией орловцы разразились смехом и негодованием. Одни потешались над состоянием местных дорог, а другие затронули тему западного объезда Орла.

«Дело не в компании «Магнит». Весь поток большегрузов идёт через город! Так как нет объездной дороги на Брянск», – заключила орловчанка.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования