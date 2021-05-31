В Орле на Московском шоссе сгорела вывеска

31.5.2021 | 11:00 Новости, Происшествия

Предположительно, пожар случился из-за проводки

Утром 30 мая сотрудники ГУ МЧС по Орловской области ликвидировали пожар на Московском шоссе. На фасаде одного из зданий загорелась вывеска, сообщили в пресс-службе главка.

Сигнал о происшествии поступил в 9.49. На место отправились сотрудники пожарно-спасательной части №2.

«В результате возгорания частично оплавилась вывеска. Предположительная причина пожара – аварийный режим работы электропроводки. Пострадавших нет», — говорится в сводке.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования