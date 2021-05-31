В Орле на Московском шоссе сгорела вывеска

Предположительно, пожар случился из-за проводки

Утром 30 мая сотрудники ГУ МЧС по Орловской области ликвидировали пожар на Московском шоссе. На фасаде одного из зданий загорелась вывеска, сообщили в пресс-службе главка.

Сигнал о происшествии поступил в 9.49. На место отправились сотрудники пожарно-спасательной части №2.

«В результате возгорания частично оплавилась вывеска. Предположительная причина пожара – аварийный режим работы электропроводки. Пострадавших нет», — говорится в сводке.

ИА «Орелград»