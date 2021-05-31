В тройном ДТП под Орлом пострадала женщина

31.5.2021 | 10:42 Новости, Происшествия

Она была пассажиркой одного из автомобилей

В Орловской области на трассе М-2 «Крым» произошло тройное ДТП, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел 29 мая в 18.40 на 333-м километре автодороги. Установлено, что автомобиль «Опель Астра» ехал от Орла в сторону Москвы. Водитель не выдержал безопасную дистанцию до «Джипа», который двигался впереди в том же направлении, и врезался в него. После этого внедорожник протаранил «Волгу».

В результате ДТП травмы получила пассажирка «Опеля».

ИА «Орелград»

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