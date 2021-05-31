В тройном ДТП под Орлом пострадала женщина

Она была пассажиркой одного из автомобилей



В Орловской области на трассе М-2 «Крым» произошло тройное ДТП, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел 29 мая в 18.40 на 333-м километре автодороги. Установлено, что автомобиль «Опель Астра» ехал от Орла в сторону Москвы. Водитель не выдержал безопасную дистанцию до «Джипа», который двигался впереди в том же направлении, и врезался в него. После этого внедорожник протаранил «Волгу».

В результате ДТП травмы получила пассажирка «Опеля».

ИА «Орелград»