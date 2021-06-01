Борьбу с коррупцией орловских депутатов выведут на новый уровень

Спикер облсовета будет наделен новыми полномочиями.

В Орле члены регионального парламента одобрили поправки в закон о статусе депутата Орловского областного Совета народных депутатов. Проект был разработан в целях реализации указа президента Владимира Путина, изданного в декабре 2020 года. Речь идет о мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции».

Упомянутым указом президента был утвержден перечень должностных лиц, наделенных полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговую службу, органы госрегистрации прав на недвижимость и сделок с ней, а также операторам платформ, выпускающих цифровые финансы. Эти запросы необходимы, например, для проверки достоверности отчетов чиновников о полученных ими доходах и понесенных расходах. Несоответствие сведений, представленных в декларациях, ответам из указанных компаний и госорганов само по себе может быть признаком проявления коррупции.

Согласно президентскому указу правом направлять подобные запросы наделены руководители законодательного органа государственной власти региона и его специально уполномоченные заместители. Тонкости механизма власти на местах должны продумать сами. В Орловской области решили возложить полномочия по направлению запросов на спикера облсовета. Впрочем, он имеет право переложить их на своего зампреда, специально уполномоченного им для такой работы.

Добавим, что запросы будут направляться не просто так, а по представлению председателя парламентской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Орловского облсовета. Как следует из пояснительной записки, в самом законопроекте «не содержится положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции».

ИА «Орелград»