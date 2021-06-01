Мэр Ливен оказался богаче мэра Мценска

1.6.2021 | 6:31 Новости, Политика

Орловские градоначальники отчитались о доходах.

Вслед за чиновниками областного уровня свои доходы за прошлый год начали раскрывать и главы муниципальных образований. Простое сравнение показывает, что по уровню зарплат они отстают от коллег из областного центра. Но и в муниципальной среде существует своя градация. Например, глава города Ливны Сергей Трубицин заработал больше своего коллеги, главы города Мценска Андрея Беляева.

Господин Трубицин в своей декларации за 2020 год указал доход в размере 1,446 миллиона рублей. Господин Беляев на аналогичном посту, но в другом райцентре, заработал за год 1,036 миллиона рублей. Правда, еще 124 тысячи рублей он получили в качестве не уточненных иных доходов. Мэр Ливен владеет тремя земельными участками, гаражом и половиной семейной квартиры.

В личной собственности у него имеется легковой автомобиль Mitsubishi Outlander. Кстати, цена на такую машину, новую, в автосалоне сопоставима с годовым доходом ливенского градоначальника. Глава Мценска владеет скромной квартирой в 31 квадратный метр, крошечным земельным участком и типовым гаражом, в котором, вероятно, и хранится принадлежащий ему автомобиль УАЗ-31512.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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