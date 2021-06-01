Под Орлом коммунальные долги погасят за счет бюджета

Власти Орловского района помогут муниципальным предприятиям субсидиями.

Администрация Орловского района утвердила порядок предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям. Бюджетные средства будут перечисляться им на возмещения затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Как следует из документа, право на субсидии имеют только коммунальные МУПы — предприятия, занимающиеся оказанием услуг по топлению объектов, а также водоснабжению и водоотведению.

Субсидии будут носить строго целевой характер, а их размер будет рассчитываться отдельно в каждом конкретном случае. Так, бюджетные средства МУПам разрешат тратить на погашение задолженности перед поставщиками за потребленные коммунальные ресурсы, например, за электроэнергию или газ. Расплачиваться субсидированными деньгами можно будет и по долгам по уплате обязательных платежей, например, по налогам и сборам.

Кроме того, тратить субсидии разрешено на капитальный ремонт муниципальной коммунальной инфраструктуры, включая изношенные сети, на содержание, ремонт и эксплуатацию бесхозяйных объектов – до признания на них права муниципальной собственности. Субсидия не положена МУПам, находящимся в стадии банкротства, ликвидации или реорганизации.

ИА «Орелград»