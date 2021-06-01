Под Орлом нашли способ сократить возросшую смертность в ДТП

В Ливенском районе утвердил программу обеспечения безопасности.

Власти Ливенского района Орловской области утвердили муниципальную программу «Обеспечение безопасности дорожного движения». Общий объем ее финансирования программы составит 33,02 миллиона рублей. Большая часть средств поступит из бюджета Дорожного фонда Орловской области.

Программа будет реализована в течение одного этапа, с 2022 по 2024 годы. Она предусматривает сокращение числа граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории района, особенно детей. Кроме того, предусмотрено снижение тяжести последствий в авариях. Достичь этих целей местные власти хотят за счет улучшения нормативно-технического состояния автомобильных дорог.

Проблема крайне актуальна для этого района. По территории Ливенского района проходит 1203,9 км автомобильных дорог, в том числе 50 км федеральных и 256 км региональных дорог. По статистике, в 2020 году на территории Ливенского района произошло 202 дорожно-транспортных происшествий, что на 8 процентов больше показателя 2019 года. К сожалению, почти вдвое выросло и число погибших в авариях – с 9 человек в 2019 году до 17 человек в 2020-м.

Ранения различной степени тяжести 55 человек против 39 человек годом ранее, рост показателя составил 41 процент. Кроме того, на территории района было зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Повышение уровня аварийности на местных дорогах в администрации района объясняют целым рядом факторов. Например, по их мнению, темпы роста парка транспортных средств не соответствуют темпам строительства и содержанию автодорог.

Также чиновники сетуют на недостаточное финансирование работ по эксплуатации дорог, что ведет к значительному ухудшению условий движения. В вину водителям ставят ухудшение транспортной дисциплины – все чаще водители превышают скорость и необдуманно выезжают на полосу встречного движения. Высокая степень износа асфальтового покрытия автомобильных дорог тоже играет свою роль. Все эти проблемы планируется решать постепенно, в рамках указанной программы.

ИА «Орелград»