Суд под Орлом нашел дело «пьяному водителю»

Местный житель схлопотал приговор за повторную пьяную езду.

В Орловской области вынесен очередной обвинительный приговор по уголовному делу о повторной пьяной езде. Вынес его Покровский районный суд, признавший местного жителя виновным в том, что он сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Как пояснили в пресс-службе райсуда, ранее тот же мужчина за аналогичное правонарушение был наказан в административном порядке.

Наказание было назначено в конце января 2021 года и было стандартным для такого рода дел: 30 тысяч рублей административного штрафа и лишение водительских прав на полтора года. Однако мужчина, видимо, не воспринял всерьез наложенные на него санкции, так как буквально через несколько дней вновь попался пьяным за рулем. Кстати, поскольку он был лишен прав, то управлять автомобилем не мог, даже будучи трезвым.

От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался, чем, по сути, признал свою вину. Суд назначил ему уголовное наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься определенной деятельностью, а именно управлять транспортными средствами, сроком на 2 года. Приговор в апелляционном порядке обжалован не был и вступил в законную силу.

Кстати, по данным регионального управления МВД России, в Орловской области в январе-мае 2021 года по вине нетрезвых водителей произошло 15 дорожно-транспортных происшествий. Сотрудниками ГИБДД за это время был пресечен 731 факт управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За повторную пьяную езду в регионе к началу мая было возбуждено уже 93 уголовных дела по ст. 264.1 УК РФ.

ИА «Орелград»