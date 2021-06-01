В Орловской области несушки отстали от буренок

Эксперты оценили текущее состояние орловского АПК.

Орелстат представил оперативные данные о результатах работы агропромышленного комплекса Орловской области по итогам января-апреля 2021 года. Сообщается, что за отчетный период времени в среднем от одной коровы в сельхозорганизациях региона было надоено по 2021 кг молока. Данный показатель на 94 кг превышает прошлогодний уровень.

«Продуктивность коров увеличилась в девяти районах, при этом самый высокий надой получен животноводами Верховского района, где в среднем от коровы надоено более трех тонн молока», — добавили в Орелстате.

Куда хуже обстоят дела в птицеводческой отрасли, где получила продолжение начавшаяся несколько лет назад тенденция сокращения производственных показателей. Так, по итогам четырех месяцев текущего года в птицеводческих организациях было произведено 2,9 миллиона куриных яиц.

По сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года объем производства снизился на 6,2 процента, а по сравнению я январем-апрелем 2019 года – сократился ровно на 41 процент. Аналитики также посчитали, что в этом году в Орловской области от каждой курицы-несушки получено всего по 68 яиц. Для сравнения, годом ранее каждая орловская курица за такое же время принесла по 84 яйца.

ИА «Орелград»