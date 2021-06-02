Клычков обсудил строительство западной объездной Орла

Об этом он говорил с директором компании «АВТОБАН» Алексеем Андреевым на экономическом форуме в Петербурге

Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с гендиректором компании «АВТОБАН» Алексеем Андреевым на международном экономическом форуме в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

На встрече обсуждались инвестиции в Орловскую область, а также строительство западного обхода Орла.

Напомним, в 2018 году региональное правительство и ЗАО «Русская холдинговая компания» подписали соглашение о начале строительства западной объездной. На создание проекта в бюджет заложили 52 млн рублей, но строительство так и не было начато.

В следующий раз речь об обходе зашла в июле 2020-го. Тогда Клычков заявил, что «в работе проект». По словам губернатора, сложности были, но они уже пройдены.

В феврале 2021 года тема западного объезда снова всплыла. Андрей Клычков сообщил, что инвестор не выполняет соглашение: «Ждать бесконечно инвестора мы не можем – будем работать».

ИА «Орелград»