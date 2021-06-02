Увидеть его можно на сайте Банка России

Орловцам стал доступен список организаций-мошенников по версии ЦБ. В него включили финансовые пирамиды, а также нелегальных кредиторов и участников рынка ценных бумаг, сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.

«Опубликование списка компаний с признаками нелегальной деятельности необходимо, чтобы защитить права граждан. Данный перечень поможет потребителям финансовых услуг избежать риска быть обманутыми», — рассказал заместитель управляющего орловским отделением ЦБ Игорь Злобин.

Он уточнил, что обычно мошенники обманывают пенсионеров, но «попасться на удочку может кто угодно».

В пресс-службе ЦБ подчеркнули, что нелегалы часто маскируются под честных участников финансового рынка – например, ломбарды и лизинговые компании. Также мошенники часто ведут свою деятельность в интернете, так как в сети бдительность людей ниже, а устроить подлог документов проще.

Сейчас в список включены нелегальные организации, которые обнаружены с начала 2020 года, но в будущем он будет пополняться.

ИА «Орелград»