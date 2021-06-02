Увидеть его можно на сайте Банка России
Орловцам стал доступен список организаций-мошенников по версии ЦБ. В него включили финансовые пирамиды, а также нелегальных кредиторов и участников рынка ценных бумаг, сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.
«Опубликование списка компаний с признаками нелегальной деятельности необходимо, чтобы защитить права граждан. Данный перечень поможет потребителям финансовых услуг избежать риска быть обманутыми», — рассказал заместитель управляющего орловским отделением ЦБ Игорь Злобин.
Он уточнил, что обычно мошенники обманывают пенсионеров, но «попасться на удочку может кто угодно».
В пресс-службе ЦБ подчеркнули, что нелегалы часто маскируются под честных участников финансового рынка – например, ломбарды и лизинговые компании. Также мошенники часто ведут свою деятельность в интернете, так как в сети бдительность людей ниже, а устроить подлог документов проще.
Сейчас в список включены нелегальные организации, которые обнаружены с начала 2020 года, но в будущем он будет пополняться.
ИА «Орелград»