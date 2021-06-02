Парахин выставил на торги ярмарку в Орле

Документация об аукционе опубликована на сайте администрации города.

Мэр Орла Юрий Парахин издал постановление «О проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орел». Провести его поручено управлению муниципального имущества и землепользования. Это будет открытый по форме подачи предложений о цене аукцион. Он будет проведен в конце июня. Лоты представляют собой конкретные места, предназначенные для размещения нестационарных торговых объектов.

Всего их более 30-ти. Особое внимание обращает на себя лот, обозначенный как «Ярмарочная торговля». Речь идет о торговой площадке на улице Гагарина, 8. Она расположена в непосредственной близости от Центрального рынка и уже много лет используется в качестве места для торговли товарами непродовольственной группы. Ее площадь превышает 2000 квадратных метров. Срок предоставления установлен в 5 лет. Начальная стоимость лота составляет 7,614 миллиона рублей.

Остальные лоты – это киоски, павильоны, торговые галереи и места для установки различных торговых автоматов. Например, на улицах Полесской и Генерала Родина будут размещены киоски для торговли сельхозпродукцией собственного производства. На улице Толстого желающим предлагается временно «приобрести» павильон в комплексе с остановкой для размещения парикмахерской и торговли промышленными товарами. На улице Комсомольской на пять лет сдадут киоск для ремонта часов и обуви, на бульваре Молодежи — место под установку автомата по продаже молока и молочных товаров.

Шаг аукциона установлен в размере 5 процентов начальной стоимости лота. Победителем станет тот участник, который предложит наиболее высокую цену. За свои деньги он приобретет право на заключение договора на размещение нестационарного объекта на территории муниципального образования на срок, указанный в извещении.

ИА «Орелград»