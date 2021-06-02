Под Орлом из машины выпала 4-летняя девочка

2.6.2021 | 11:42 Новости, Происшествия

Она сидела в детском кресле, которое не было закреплено

В Ливенском районе из автомобиля «Лада Калина» выпала 4-летняя девочка. Ее госпитализировали с травмами, сообщили в УГИБДД по Орловской области.

Инцидент произошел 1 июня в 18.00 в селе Успенское. Установлено, что 45-летний водитель «Калины» поворачивал налево возле дома №20 на улице Мира. В этот момент девочка выпала из задней правой двери. Сотрудники ГИБДД установили, что водитель вез ребенка в детском кресле, но оно не было прикреплено к сиденью.

По факту случившегося проводится проверка.

ИА «Орелград»

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