Под Орлом из машины выпала 4-летняя девочка

Она сидела в детском кресле, которое не было закреплено

В Ливенском районе из автомобиля «Лада Калина» выпала 4-летняя девочка. Ее госпитализировали с травмами, сообщили в УГИБДД по Орловской области.

Инцидент произошел 1 июня в 18.00 в селе Успенское. Установлено, что 45-летний водитель «Калины» поворачивал налево возле дома №20 на улице Мира. В этот момент девочка выпала из задней правой двери. Сотрудники ГИБДД установили, что водитель вез ребенка в детском кресле, но оно не было прикреплено к сиденью.

По факту случившегося проводится проверка.

ИА «Орелград»