Права на бесплатную юрпомощь расширят в Орловской области

2.6.2021 | 13:30 Новости, Общество

В Орле расширят перечень родителей, имеющих право на бесплатных юристов.

Депутаты Орловского облсовета в первом чтении приняли поправки в региональный закон «О регулировании отдельных правоотношений в сфере обеспечения граждан РФ бесплатной юридической помощью в Орловской области». Законопроектом предлагается расширить перечень категорий граждан, имеющих право на получение такой поддержки.

Ранее помимо прочих категорий в указанный перечень были включены беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет. Они могут обратиться к бесплатным юристам по вопросам, связанным с восстановлением на работе, отказом в приеме на работу, взысканием заработной платы, назначением и выплатой пособий.

Новым законопроектом предлагается обеспечить условия равенства граждан, а также ввести дополнительные меры социальной защиты. В частности, предлагается предоставить право на получение бесплатной юридической помощи не только беременным и женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет и не находящимся в отпуске по уходу за ребенком, но и гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.

«Обращение за оказанием помощи возможно по вопросам, связанным с отказом работодателя в заключении трудового договора, нарушающим гарантии, установленные Трудовым кодексом РФ, восстановлением на работе, взысканием заработка, назначением, перерасчетом и взысканием пособий, взысканием алиментов», — следует из пояснительной записки к законопроекту.

Аналогичная норма действует в Чувашии и Пензенской области. Добавим, что в Орловской области работает Центр по оказанию бесплатной юридической помощи социально незащищенным категориям граждан. С момента его открытия уже более 18 тысяч человек получили квалифицированную бесплатную помощь, причем не только виде консультаций и составления правовых документов, но и судебного представительства. В прошлом году в связи с пандемией коронавируса количество личных обращений орловцев снизилось. В то же время возросло число звонков бесплатным юристам по телефонам «горячей линии».

ИА «Орелград»

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