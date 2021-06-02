Схрон с боеприпасами обнаружили у орловца в газовой плите

В Ливнах вынесли приговор по делу о незаконном хранении патронов.

Как сообщили в Ливенском районном суде Орловской области, обращен к исполнению обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он был осужден по ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение боеприпасов). В основу уголовного дела легли события, произошедшие еще летом 2015 года. Было установлено, что в один из летних дней, точное время осужденный вспомнить не смог, мужчина посетил свалку, расположенную близ его родной деревни Здоровецкие Выселки Ливенского района.

Среди прочего мусора он нашел старую газовую плиту. На ее поверхности лежала целая россыпь боеприпасов — 78 исправных и пригодных для стрельбы 9-мм пистолетных патронов. Эксперт позже установил, что эти патроны являются штатными боеприпасами для таких пистолетов как ПМ, АПС и ИЖ-70. Подходят они и к пистолетам-пулеметам «Кедр» и «Кипарис», изготовленных промышленным способом.

Найденные боеприпасы селянин сложил в подобранный там же деревянный ящик и отнес их к себе домой. Все эти годы мужчина хранил патроны в духовом шкафу газовой плиты. Схрон был обнаружен у него сотрудниками полиции, которые посетили дом селянина в марте 2021 года. Сообщается, что патроны были обнаружены и изъяты сотрудниками МО МВД России «Ливенский» в ходе проведения следственного действия.

Суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. В течение этого периода времени ему запрещено без разрешения госоргана изменять место жительства и выезжать за пределы Ливенского района.

ИА «Орелград»